Смотреть онлайн United Kolkata SC - Diamond Harbour FC 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: United Kolkata SC — Diamond Harbour FC . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
Превью матча United Kolkata SC — Diamond Harbour FC
Команда United Kolkata SC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-3. Команда Diamond Harbour FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда United Kolkata SC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Diamond Harbour FC забивает 0, пропускает 0.