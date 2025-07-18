Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн United Kolkata SC - Diamond Harbour FC 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: United Kolkata SCDiamond Harbour FC . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
United Kolkata SC
Завершен
0 : 0
18 июля 2025
Diamond Harbour FC
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
16'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
26'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
40'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
43'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
53'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
54'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
79'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
85'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
90+2'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча United Kolkata SC — Diamond Harbour FC

Команда United Kolkata SC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-3. Команда Diamond Harbour FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда United Kolkata SC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Diamond Harbour FC забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
United Kolkata SC United Kolkata SC
40%
Diamond Harbour FC Diamond Harbour FC
60%
Атаки
140
97
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
