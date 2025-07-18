18.07.2025
Смотреть онлайн Саузерн Самити - Пирлесс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Саузерн Самити — Пирлесс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Текстовая трансляция
2'
Пирлесс - Угловой
14'
Пирлесс - Угловой
28'
Пирлесс - Угловой
40'
Саузерн Самити - 1-ый Гол
45+4'
Пирлесс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Пирлесс - Угловой
64'
Пирлесс - Угловой
70'
Пирлесс - Угловой
73'
Пирлесс - Угловой
76'
Пирлесс - 2-ой Гол
79'
Пирлесс - 3-ий Гол
89'
Саузерн Самити - Угловой
90'
Саузерн Самити - Угловой
90+1'
Пирлесс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
80
140
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
2
7
