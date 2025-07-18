18.07.2025
Смотреть онлайн Арьян - Sribhumi FC 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Арьян — Sribhumi FC . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Завершен
0 : 1
18 июля 2025
Sribhumi FC
37'
Текстовая трансляция
13'
Sribhumi FC - Угловой
19'
Арьян - Угловой
23'
Sribhumi FC - Угловой
31'
Sribhumi FC - Угловой
32'
Sribhumi FC - Угловой
37'
Sribhumi FC - Угловой
37'
Sribhumi FC - 1-ый Гол
42'
Sribhumi FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
59'
Арьян - Угловой
67'
Арьян - Угловой
75'
Арьян - Угловой
76'
Sribhumi FC - Угловой
82'
Sribhumi FC - Угловой
86'
Арьян - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2
Превью матча Арьян — Sribhumi FC
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
117
104
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу