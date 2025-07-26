26.07.2025
Смотреть онлайн Данидин Сити Ройялс - Коустал Спирит 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Южная футбольная лига: Данидин Сити Ройялс — Коустал Спирит, 10 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Logan Park 1.
МСК, 10 тур, Стадион: Logan Park 1
Новая Зеландия - Южная футбольная лига
Завершен
0 : 4
26 июля 2025
Коустал Спирит
25'
42'
51'
72'
Счет после первого тайма 0:2
Текстовая трансляция
8'
Коустал Спирит - Угловой
17'
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
25'
Коустал Спирит - 1-ый Гол
28'
Коустал Спирит - Угловой
32'
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
42'
Коустал Спирит - Угловой
42'
Коустал Спирит - 2-ой Гол
51'
Коустал Спирит - 3-ий Гол
59'
Коустал Спирит - Угловой
59'
Коустал Спирит - Угловой
64'
Коустал Спирит - Угловой
64'
Коустал Спирит - Угловой
72'
Коустал Спирит - 4-ый Гол
77'
Коустал Спирит - Угловой
86'
Коустал Спирит - Угловой
90+2'
Данидин Сити Ройялс FC - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:4
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
82
74
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
3
7
