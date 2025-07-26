Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Данидин Сити Ройялс - Коустал Спирит 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Южная футбольная лига: Данидин Сити РойялсКоустал Спирит, 10 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Logan Park 1.

МСК, 10 тур, Стадион: Logan Park 1
Новая Зеландия - Южная футбольная лига
Данидин Сити Ройялс
Завершен
0 : 4
26 июля 2025
Коустал Спирит
25'
42'
51'
72'
Смотреть онлайн
Коустал Спирит icon
25'
Коустал Спирит icon
42'
Счет после первого тайма 0:2
Коустал Спирит icon
51'
Коустал Спирит icon
72'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
17'
Угловой
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
25'
Коустал Спирит - 1-ый Гол
28'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
32'
Угловой
Данидин Сити Ройялс FC - Угловой
42'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
42'
Коустал Спирит - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
51'
Коустал Спирит - 3-ий Гол
59'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
59'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
64'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
64'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
72'
Коустал Спирит - 4-ый Гол
77'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
86'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
90+2'
Данидин Сити Ройялс FC - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Данидин Сити Ройялс — Коустал Спирит

Статистика матча

Владение мячом
Данидин Сити Ройялс Данидин Сити Ройялс
49%
Коустал Спирит Коустал Спирит
51%
Атаки
82
74
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу
