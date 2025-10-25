Смотреть онлайн Карконоше Еленя-Гура - Slowianin Woliborz 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Карконоше Еленя-Гура — Slowianin Woliborz, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Карконоше Еленя-Гура — Slowianin Woliborz
Команда Карконоше Еленя-Гура в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-20. Команда Slowianin Woliborz, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-20. Команда Карконоше Еленя-Гура в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Slowianin Woliborz забивает 2, пропускает 2.