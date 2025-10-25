Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Карконоше Еленя-Гура - Slowianin Woliborz 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши - Лига III: Карконоше Еленя-ГураSlowianin Woliborz, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Чемпионат Польши - Лига III
Карконоше Еленя-Гура
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Slowianin Woliborz
Превью матча Карконоше Еленя-Гура — Slowianin Woliborz

Команда Карконоше Еленя-Гура в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-20. Команда Slowianin Woliborz, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-20. Команда Карконоше Еленя-Гура в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Slowianin Woliborz забивает 2, пропускает 2.

Игры 14 тур
26.10.2025
Брон Рандом
3:2
Забковия Забки
Завершен
26.10.2025
Гурник Польковице
1:0
Пниовик Павловице Сласки
Завершен
26.10.2025
Картузия Картузы
3:2
КТС-К Люзино
Завершен
26.10.2025
Лех ІІ
2:1
Тлуховиа
Завершен
26.10.2025
Widzew Lodz II
3:0
Белхатув
Завершен
25.10.2025
Подласие БП
2:0
Sparta Kazimierza Wielka
Завершен
25.10.2025
Лехия Зелёна-Гура
1:1
Полония Ниса
Завершен
25.10.2025
Карконоше Еленя-Гура
4:1
Slowianin Woliborz
Завершен
25.10.2025
Вигри
4:1
Олимпия
Завершен
25.10.2025
Краковия Краков II
0:1
Wisla Krakow II
Завершен
