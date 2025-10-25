Смотреть онлайн FC Krimice - Милевско 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: FC Krimice — Милевско, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
Превью матча FC Krimice — Милевско
Команда FC Krimice в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5. Команда Милевско, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-19. Команда FC Krimice в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Милевско забивает 2, пропускает 2.