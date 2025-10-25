Смотреть онлайн Ломза - Мажовечки 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Ломза — Мажовечки, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Ломза — Мажовечки
Команда Ломза в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-11. Команда Мажовечки, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-23. Команда Ломза в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мажовечки забивает 2, пропускает 2.