Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : TJ Milin — Спартак Собеслав , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

Превью матча TJ Milin — Спартак Собеслав

Команда TJ Milin в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-20. Команда Спартак Собеслав, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-26. Команда TJ Milin в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Спартак Собеслав забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды TJ Milin, в том матче победу одержали хозяева.