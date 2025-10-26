Превью матча Брон Рандом — Забковия Забки

Команда Брон Рандом в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13. Команда Забковия Забки, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 41-14. Команда Брон Рандом в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Забковия Забки забивает 4, пропускает 1.