Смотреть онлайн Брон Рандом - Забковия Забки 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Брон Рандом — Забковия Забки, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion im Marszalka Jozefa Pilsudskiego.
Превью матча Брон Рандом — Забковия Забки
Команда Брон Рандом в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13. Команда Забковия Забки, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 41-14. Команда Брон Рандом в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Забковия Забки забивает 4, пропускает 1.