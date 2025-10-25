Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : TJ Prestice B — Искра Домажлице II , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .

Превью матча TJ Prestice B — Искра Домажлице II

Команда TJ Prestice B в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-20. Команда Искра Домажлице II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 28-20. Команда TJ Prestice B в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Искра Домажлице II забивает 3, пропускает 2.