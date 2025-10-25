Смотреть онлайн ФК Комаров - Глубока над Влтавой 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: ФК Комаров — Глубока над Влтавой, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Fotbalovy stadion FK Komarov.
Превью матча ФК Комаров — Глубока над Влтавой
Команда ФК Комаров в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-15. Команда Глубока над Влтавой, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-15. Команда ФК Комаров в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Глубока над Влтавой забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды ФК Комаров, в том матче победу одержали хозяева.