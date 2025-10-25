Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Комаров - Глубока над Влтавой 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: ФК КомаровГлубока над Влтавой, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Fotbalovy stadion FK Komarov.

МСК, 12 тур, Стадион: Fotbalovy stadion FK Komarov
Czechia 4. Liga
ФК Комаров
86'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Глубока над Влтавой
72'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Глубока над Влтавой icon
72'
ФК Комаров icon
86'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ФК Комаров - Угловой
23'
Угловой
Глубока над Влтавой - Угловой
35'
Угловой
Глубока над Влтавой - Угловой
37'
Угловой
Глубока над Влтавой - Угловой
42'
Угловой
Глубока над Влтавой - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Глубока над Влтавой - Угловой
68'
Угловой
ФК Комаров - Угловой
72'
Глубока над Влтавой - 1-ый Гол
76'
Угловой
ФК Комаров - Угловой
76'
Угловой
ФК Комаров - Угловой
86'
ФК Комаров - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча ФК Комаров — Глубока над Влтавой

Команда ФК Комаров в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-15. Команда Глубока над Влтавой, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-15. Команда ФК Комаров в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Глубока над Влтавой забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды ФК Комаров, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Комаров
ФК Комаров
Глубока над Влтавой
ФК Комаров
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.05.2025
ФК Комаров
ФК Комаров
2:0
Глубока над Влтавой
Глубока над Влтавой
Обзор

Статистика матча

Атаки
122
104
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
5
4
Игры 12 тур
26.10.2025
Секо Лоуни
1:1
Хомутов
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA