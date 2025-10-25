Превью матча ФК Комаров — Глубока над Влтавой

Команда ФК Комаров в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-15. Команда Глубока над Влтавой, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-15. Команда ФК Комаров в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Глубока над Влтавой забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды ФК Комаров, в том матче победу одержали хозяева.