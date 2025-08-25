25.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Atletico Nacional (W) — America de Cali (W), 5 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.
МСК, 5 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Atletico Nacional (W)
14'
78'
Завершен
2 : 1
25 августа 2025
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
Atletico Nacional (W) - 1-ый Гол
22'
America de Cali (W) - 2-ой Гол
29'
America de Cali (W) - Угловой
45'
America de Cali (W) - Угловой
48'
America de Cali (W) - Угловой
63'
Atletico Nacional (W) - Угловой
68'
America de Cali (W) - Угловой
78'
America de Cali (W) - Угловой
78'
Atletico Nacional (W) - 3-ий Гол
90+5'
Atletico Nacional (W) - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
103
99
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
5
4
