25.08.2025

Смотреть онлайн Atletico Nacional (W) - America de Cali (W) 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Atletico Nacional (W)America de Cali (W), 5 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.

МСК, 5 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Atletico Nacional (W)
14'
78'
Завершен
2 : 1
25 августа 2025
America de Cali (W)
22'
Смотреть онлайн
Atletico Nacional (W) icon
14'
America de Cali (W) icon
22'
Счет после первого тайма 1:1
Atletico Nacional (W) icon
78'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
Atletico Nacional (W) - 1-ый Гол
22'
America de Cali (W) - 2-ой Гол
29'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
45'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
63'
Угловой
Atletico Nacional (W) - Угловой
68'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
78'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
78'
Atletico Nacional (W) - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Atletico Nacional (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Atletico Nacional (W) — America de Cali (W)

Статистика матча

Владение мячом
Atletico Nacional (W) Atletico Nacional (W)
65%
America de Cali (W) America de Cali (W)
35%
Атаки
103
99
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA