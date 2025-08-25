25.08.2025
Смотреть онлайн Millonarios (W) - Independiente Santa Fe (W) 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Millonarios (W) — Independiente Santa Fe (W), 5 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо.
МСК, 5 тур, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Завершен
2 : 1
25 августа 2025
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
15'
Millonarios (W) - Угловой
17'
Millonarios (W) - Угловой
22'
Millonarios (W) - Угловой
35'
Independiente Santa Fe (W) - 1-ый Гол
40'
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
48'
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
56'
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
72'
Millonarios (W) - Угловой
72'
Millonarios (W) - 2-ой Гол
84'
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
87'
Millonarios (W) - 3-ий Гол
Превью матча Millonarios (W) — Independiente Santa Fe (W)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
104
101
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
5
6
