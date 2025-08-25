Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн Millonarios (W) - Independiente Santa Fe (W) 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Millonarios (W)Independiente Santa Fe (W), 5 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо.

МСК, 5 тур, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Millonarios (W)
72'
87'
Завершен
2 : 1
25 августа 2025
Independiente Santa Fe (W)
35'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Independiente Santa Fe (W) icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
Millonarios (W) icon
72'
Millonarios (W) icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Millonarios (W) - Угловой
17'
Угловой
Millonarios (W) - Угловой
22'
Угловой
Millonarios (W) - Угловой
35'
Independiente Santa Fe (W) - 1-ый Гол
40'
Угловой
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
56'
Угловой
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
72'
Угловой
Millonarios (W) - Угловой
72'
Millonarios (W) - 2-ой Гол
84'
Угловой
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
87'
Millonarios (W) - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Millonarios (W) — Independiente Santa Fe (W)

Статистика матча

Владение мячом
Millonarios (W) Millonarios (W)
56%
Independiente Santa Fe (W) Independiente Santa Fe (W)
44%
Атаки
104
101
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Будё-Глимт Будё-Глимт
24 Февраля
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Брюгге Брюгге
24 Февраля
20:45
Ньюкасл Ньюкасл
ФК Карабах ФК Карабах
24 Февраля
23:00
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
Лександ ИФ Лександ ИФ
24 Февраля
21:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Олимпиакос Олимпиакос
24 Февраля
23:00
Aurora Aurora
Team Liquid Team Liquid
24 Февраля
22:30
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
Варта Заверце Варта Заверце
24 Февраля
22:00
Суонси Суонси
Престон Престон
24 Февраля
22:45
Донкастер Донкастер
Лутон Лутон
24 Февраля
22:45
Данди Юнайтед Данди Юнайтед
Абердин Абердин
24 Февраля
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA