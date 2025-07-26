Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн ФК Петон - Веллингтон Феникс II 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига: ФК ПетонВеллингтон Феникс II, 14 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Memorial Park.

МСК, 14 тур, Стадион: Memorial Park
Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига
ФК Петон
18'
56'
Завершен
2 : 1
26 июля 2025
Веллингтон Феникс II
60'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Петон icon
18'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Петон icon
56'
Wellington Phoenix Reserves icon
60'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
18'
ФК Петон - 1-ый Гол
27'
Угловой
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
45+2'
Угловой
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
ФК Петон - 2-ой Гол
60'
Wellington Phoenix Reserves - 3-ий Гол
70'
ФК Петон - Незабитый пенальти
85'
Угловой
ФК Петон - Угловой
88'
Угловой
ФК Петон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ФК Петон — Веллингтон Феникс II

Статистика матча

Владение мячом
ФК Петон ФК Петон
49%
Веллингтон Феникс II Веллингтон Феникс II
51%
Атаки
110
99
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барселона Барселона
Овьедо Овьедо
25 Января
18:15
Рома Рома
Милан Милан
25 Января
22:45
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
25 Января
20:00
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
25 Января
19:30
Алавес Алавес
Реал Бетис Реал Бетис
25 Января
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Сельта Виго Сельта Виго
25 Января
20:30
Лилль Лилль
Страсбург Страсбург
25 Января
22:45
Мец Мец
Лион Лион
25 Января
19:15
Лёвен Лёвен
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
25 Января
18:30
Колорадо Колорадо
Торонто Торонто
25 Января
21:37
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA