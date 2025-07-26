26.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига: ФК Петон — Веллингтон Феникс II, 14 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Memorial Park.
МСК, 14 тур, Стадион: Memorial Park
Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига
ФК Петон
18'
56'
Завершен
2 : 1
26 июля 2025
Текстовая трансляция
18'
ФК Петон - 1-ый Гол
27'
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
45+2'
Wellington Phoenix Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
ФК Петон - 2-ой Гол
60'
Wellington Phoenix Reserves - 3-ий Гол
70'
ФК Петон - Незабитый пенальти
85'
ФК Петон - Угловой
88'
ФК Петон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
110
99
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
6
7
