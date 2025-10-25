Смотреть онлайн Чески Крумлов - ФК Горжовицко 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Чески Крумлов — ФК Горжовицко, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Slavoj Cesky Krumlov.
Превью матча Чески Крумлов — ФК Горжовицко
Команда Чески Крумлов в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 17-25. Команда ФК Горжовицко, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Чески Крумлов в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ФК Горжовицко забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Чески Крумлов, в том матче победу одержали гостьи.