Превью матча Чески Крумлов — ФК Горжовицко

Команда Чески Крумлов в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 17-25. Команда ФК Горжовицко, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Чески Крумлов в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ФК Горжовицко забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Чески Крумлов, в том матче победу одержали гостьи.