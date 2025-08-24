Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн Соль де Америка Формоза - Химнасия и Эсгрима 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: Соль де Америка ФормозаХимнасия и Эсгрима, 6 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Аргентина - Торнео A
Соль де Америка Формоза
15'
40'
89'
Завершен
3 : 1
24 августа 2025
Химнасия и Эсгрима
45+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Соль де Америка Формоза icon
15'
Соль де Америка Формоза icon
40'
Gimnasia C. Uruguay icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:1
Соль де Америка Формоза icon
89'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Соль де Америка Формоза - Угловой
13'
Угловой
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
15'
Соль де Америка Формоза - 1-ый Гол
17'
Угловой
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
22'
Угловой
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
29'
Угловой
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
40'
Соль де Америка Формоза - 2-ой Гол
45+2'
Gimnasia C. Uruguay - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
51'
Угловой
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
54'
Угловой
Соль де Америка Формоза - Угловой
54'
Угловой
Соль де Америка Формоза - Угловой
65'
Угловой
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
65'
Угловой
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
82'
Угловой
Соль де Америка Формоза - Угловой
84'
Угловой
Соль де Америка Формоза - Угловой
89'
Соль де Америка Формоза - 4-ый Гол
90+5'
Угловой
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Соль де Америка Формоза — Химнасия и Эсгрима

Статистика матча

Владение мячом
Соль де Америка Формоза Соль де Америка Формоза
43%
Химнасия и Эсгрима Химнасия и Эсгрима
57%
Атаки
124
169
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
23 Февраля
22:45
Алавес Алавес
Хирона Хирона
23 Февраля
23:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
23 Февраля
23:00
Team Liquid Team Liquid
Team Falcons Team Falcons
23 Февраля
22:30
Шемрок Шемрок
Дундалк Дундалк
23 Февраля
23:00
Уолсолл Уолсолл
Милтон Кинс Донз Милтон Кинс Донз
23 Февраля
23:00
Челмсфорд Челмсфорд
Хемел Хэмпстед Хемел Хэмпстед
23 Февраля
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA