24.08.2025
МСК, 6 тур
Аргентина - Торнео A
Соль де Америка Формоза
15'
40'
89'
Завершен
3 : 1
24 августа 2025
Химнасия и Эсгрима
45+2'
Gimnasia C. Uruguay
45+2'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
1'
Соль де Америка Формоза - Угловой
13'
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
15'
Соль де Америка Формоза - 1-ый Гол
17'
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
22'
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
29'
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
40'
Соль де Америка Формоза - 2-ой Гол
45+2'
Gimnasia C. Uruguay - 3-ий Гол
51'
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
54'
Соль де Америка Формоза - Угловой
54'
Соль де Америка Формоза - Угловой
65'
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
65'
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
82'
Соль де Америка Формоза - Угловой
84'
Соль де Америка Формоза - Угловой
89'
Соль де Америка Формоза - 4-ый Гол
90+5'
Gimnasia C. Uruguay - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
124
169
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
4
5
