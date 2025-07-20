20.07.2025
Смотреть онлайн Сидней Олимпик U20 - Маунт Друитт Таун Рейнджерс U20 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Сидней Олимпик U20 — Маунт Друитт Таун Рейнджерс U20 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:17 по московскому времени .
МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Сидней Олимпик U20
19'
29'
66'
Завершен
3 : 1
20 июля 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
6'
Маунт Друитт Таун Рейнджерс U20 - Угловой
9'
Сидней Олимпик U20 - Угловой
9'
Сидней Олимпик U20 - Угловой
19'
Сидней Олимпик U20 - 1-ый Гол
26'
Маунт Друитт Таун Рейнджерс U20 - Угловой
29'
Сидней Олимпик U20 - 2-ой Гол
44'
Маунт Друитт Таун Рейнджерс U20 - Угловой
49'
Сидней Олимпик U20 - Угловой
53'
Маунт Друитт Таун Рейнджерс U20 - 3-ий Гол
59'
Сидней Олимпик U20 - Угловой
60'
Маунт Друитт Таун Рейнджерс U20 - Угловой
63'
Сидней Олимпик U20 - Угловой
66'
Сидней Олимпик U20 - 4-ый Гол
81'
Сидней Олимпик U20 - Угловой
84'
Сидней Олимпик U20 - Угловой
Превью матча Сидней Олимпик U20 — Маунт Друитт Таун Рейнджерс U20
Статистика матча
Атаки
49
52
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
12
10
Комментарии к матчу