Смотреть онлайн Глинско - Turnov 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Глинско — Turnov, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mestský stadion Hlinsko.
Превью матча Глинско — Turnov
Команда Глинско в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-17. Команда Turnov, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 27-13. Команда Глинско в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Turnov забивает 3, пропускает 1.