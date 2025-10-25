Смотреть онлайн ФК Рокицани - Бенесов 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: ФК Рокицани — Бенесов, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion pod Husovými sady.
Превью матча ФК Рокицани — Бенесов
Команда ФК Рокицани в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-15. Команда Бенесов, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 35-8. Команда ФК Рокицани в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бенесов забивает 4, пропускает 1.