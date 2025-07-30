30.07.2025
Смотреть онлайн Порто Витория - Деспортива Ферровиария 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Эспириту-Санту: Порто Витория — Деспортива Ферровиария, 2 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Salvador Venâncio da Costa.
МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Salvador Venâncio da Costa
Бразилия - Кубок Эспириту-Санту
Порто Витория
10'
45+13'
Завершен
2 : 1
30 июля 2025
Порто Витория
10'
Порто Витория
45+13'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Деспортива Ферровиария - Угловой
8'
Порто Витория - Угловой
10'
Порто Витория - 1-ый Гол
19'
Деспортива Ферровиария - 2-ой Гол
35'
Порто Витория - Угловой
45+13'
Порто Витория - 3-ий Гол
70'
Порто Витория - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
1-ый
Деспортива Ферровиария - Пенальти
1-ый
Порто Витория - Пенальти
2-ой
Деспортива Ферровиария - Пенальти
3-ий
Порто Витория - Пенальти
4-ый
Деспортива Ферровиария - Пенальти
5-ый
Порто Витория - Пенальти
6-ый
Порто Витория - Пенальти
Превью матча Порто Витория — Деспортива Ферровиария
Статистика матча
Владение мячом
43%
Атаки
78
95
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
6
7
