Смотреть онлайн Чарни П - Sokol Kolbuszowa Dolna 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Чарни П — Sokol Kolbuszowa Dolna, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Чарни П — Sokol Kolbuszowa Dolna
Команда Чарни П в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-17. Команда Sokol Kolbuszowa Dolna, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 19-17. Команда Чарни П в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Sokol Kolbuszowa Dolna забивает 2, пропускает 2.