Смотреть онлайн Подласие БП - Sparta Kazimierza Wielka 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Подласие БП — Sparta Kazimierza Wielka, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Подласие БП — Sparta Kazimierza Wielka
Команда Подласие БП в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-17. Команда Sparta Kazimierza Wielka, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-22. Команда Подласие БП в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Sparta Kazimierza Wielka забивает 1, пропускает 2.