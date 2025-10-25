Превью матча ФК Предни Копанина — SK Rapid Psary

Команда ФК Предни Копанина в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-26. Команда SK Rapid Psary, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-24. Команда ФК Предни Копанина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. SK Rapid Psary забивает 1, пропускает 2.