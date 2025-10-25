Смотреть онлайн ФК Предни Копанина - SK Rapid Psary 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: ФК Предни Копанина — SK Rapid Psary, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Areal FC Predni Kopanina.
Превью матча ФК Предни Копанина — SK Rapid Psary
Команда ФК Предни Копанина в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-26. Команда SK Rapid Psary, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-24. Команда ФК Предни Копанина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. SK Rapid Psary забивает 1, пропускает 2.