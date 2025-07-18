Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Гаруда Дарвин - ФК Юниверсити Адзурри 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Дарвин - Премьер-лига: Гаруда ДарвинФК Юниверсити Адзурри . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Дарвин - Премьер-лига
Гаруда Дарвин
13'
Завершен
1 : 4
18 июля 2025
ФК Юниверсити Адзурри
24'
38'
46'
55'
Garuda FC icon
13'
ФК Юниверсити Адзурри icon
24'
ФК Юниверсити Адзурри icon
38'
Счет после первого тайма 1:2
ФК Юниверсити Адзурри icon
46'
ФК Юниверсити Адзурри icon
55'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
12'
Угловой
ФК Юниверсити Адзурри - Угловой
13'
Garuda FC - 1-ый Гол
24'
ФК Юниверсити Адзурри - 2-ой Гол
27'
Угловой
Garuda FC - Угловой
28'
Угловой
ФК Юниверсити Адзурри - Угловой
38'
ФК Юниверсити Адзурри - 3-ий Гол
43'
Угловой
ФК Юниверсити Адзурри - Угловой
45+2'
Угловой
ФК Юниверсити Адзурри - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
46'
ФК Юниверсити Адзурри - 4-ый Гол
55'
ФК Юниверсити Адзурри - 5-ый Гол
66'
Угловой
ФК Юниверсити Адзурри - Угловой
81'
Угловой
ФК Юниверсити Адзурри - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Гаруда Дарвин — ФК Юниверсити Адзурри

Статистика матча

Владение мячом
Гаруда Дарвин Гаруда Дарвин
46%
ФК Юниверсити Адзурри ФК Юниверсити Адзурри
54%
Атаки
67
95
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
4
12
Удары в створ ворот
3
11
Комментарии к матчу
