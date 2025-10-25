Смотреть онлайн Виктория Вжесня - Уния Сважендз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Виктория Вжесня — Уния Сважендз, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Виктория Вжесня — Уния Сважендз
Команда Виктория Вжесня в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 10-19. Команда Уния Сважендз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Виктория Вжесня в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Уния Сважендз забивает 1, пропускает 1.