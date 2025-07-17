17.07.2025
Смотреть онлайн Penang U20 - Terengganu U20 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малайзия — Малайзия - Кубок президента: Penang U20 — Terengganu U20 . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК
Малайзия - Кубок президента
Завершен
0 : 4
17 июля 2025
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
28'
Terengganu U20 - 1-ый Гол
32'
Terengganu U20 - Угловой
35'
Terengganu U20 - 2-ой Гол
38'
Terengganu U20 - Угловой
41'
Penang U20 - Угловой
44'
Terengganu U20 - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:2
48'
Terengganu U20 - Угловой
50'
Terengganu U20 - Угловой
52'
Terengganu U20 - 3-ий Гол
60'
Terengganu U20 - Угловой
62'
Terengganu U20 - Угловой
78'
Terengganu U20 - 4-ый Гол
80'
Penang U20 - Угловой
81'
Terengganu U20 - Угловой
90+1'
Penang U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4
Превью матча Penang U20 — Terengganu U20
История последних встреч
Penang U20
Terengganu U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.10.2025
Terengganu U20
2:0
Penang U20
Статистика матча
Владение мячом
35%
65%
Атаки
83
160
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
0
14
Удары в створ ворот
6
12
Комментарии к матчу