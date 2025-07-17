Фрибет 15000₽
17.07.2025

Смотреть онлайн Penang U20 - Terengganu U20 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МалайзияМалайзия - Кубок президента: Penang U20Terengganu U20 . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .

МСК
Малайзия - Кубок президента
Penang U20
Завершен
0 : 4
17 июля 2025
Terengganu U20
28'
35'
52'
78'
Смотреть онлайн
Terengganu U20 icon
28'
Terengganu U20 icon
35'
Счет после первого тайма 0:2
Terengganu U20 icon
52'
Terengganu U20 icon
78'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
28'
Terengganu U20 - 1-ый Гол
32'
Угловой
Terengganu U20 - Угловой
35'
Terengganu U20 - 2-ой Гол
38'
Угловой
Terengganu U20 - Угловой
41'
Угловой
Penang U20 - Угловой
44'
Terengganu U20 - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:2
48'
Угловой
Terengganu U20 - Угловой
50'
Угловой
Terengganu U20 - Угловой
52'
Terengganu U20 - 3-ий Гол
60'
Угловой
Terengganu U20 - Угловой
62'
Угловой
Terengganu U20 - Угловой
78'
Terengganu U20 - 4-ый Гол
80'
Угловой
Penang U20 - Угловой
81'
Угловой
Terengganu U20 - Угловой
90+1'
Угловой
Penang U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Penang U20 — Terengganu U20

История последних встреч

Penang U20
Penang U20
Terengganu U20
Penang U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.10.2025
Terengganu U20
Terengganu U20
2:0
Penang U20
Penang U20
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Penang U20 Penang U20
35%
Terengganu U20 Terengganu U20
65%
Атаки
83
160
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
0
14
Удары в створ ворот
6
12
Комментарии к матчу
