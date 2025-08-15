Смотреть онлайн Берлин - Хоффенхайм (19) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок U19: Берлин — Хоффенхайм (19), 7 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ан дер Алтен Форстерей.
Превью матча Берлин — Хоффенхайм (19)
Команда Берлин в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.