Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : Тахов — ФК Сенко Дубравка , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

Превью матча Тахов — ФК Сенко Дубравка

Команда Тахов в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 11-36. Команда ФК Сенко Дубравка, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 16-28. Команда Тахов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 4. ФК Сенко Дубравка забивает 2, пропускает 3.