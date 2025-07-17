17.07.2025
Смотреть онлайн Киддерпоре СК - Mohammedan SC Reserves 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Киддерпоре СК — Mohammedan SC Reserves . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Киддерпоре СК
11'
58'
87'
Завершен
3 : 2
17 июля 2025
Mohammedan SC Reserves
27'
83'
Текстовая трансляция
8'
Mohammedan SC Reserves - Угловой
10'
Mohammedan SC Reserves - Угловой
11'
Киддерпоре СК - 1-ый Гол
22'
Mohammedan SC Reserves - Угловой
27'
Mohammedan SC Reserves - 2-ой Гол
31'
Киддерпоре СК - Угловой
43'
Киддерпоре СК - Угловой
45+3'
Mohammedan SC Reserves - Угловой
54'
Киддерпоре СК - Угловой
58'
Mohammedan SC Reserves - Угловой
58'
Киддерпоре СК - 3-ий Гол
65'
Киддерпоре СК - Угловой
68'
Киддерпоре СК - Угловой
71'
Mohammedan SC Reserves - Угловой
76'
Mohammedan SC Reserves - Угловой
82'
Mohammedan SC Reserves - Угловой
83'
Mohammedan SC Reserves - 4-ый Гол
87'
Киддерпоре СК - 5-ый Гол
90+4'
Mohammedan SC Reserves - Угловой
Превью матча Киддерпоре СК — Mohammedan SC Reserves
Статистика матча
Атаки
111
134
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу