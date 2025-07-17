Фрибет 15000₽
17.07.2025

Смотреть онлайн Киддерпоре СК - Mohammedan SC Reserves 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Киддерпоре СКMohammedan SC Reserves . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Киддерпоре СК
11'
58'
87'
Завершен
3 : 2
17 июля 2025
Mohammedan SC Reserves
27'
83'
Киддерпоре СК icon
11'
Mohammedan SC Reserves icon
27'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Киддерпоре СК icon
58'
Mohammedan SC Reserves icon
83'
Киддерпоре СК icon
87'
Матч закончился со счётом 3:2 : 0,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Mohammedan SC Reserves - Угловой
10'
Угловой
Mohammedan SC Reserves - Угловой
11'
Киддерпоре СК - 1-ый Гол
22'
Угловой
Mohammedan SC Reserves - Угловой
27'
Mohammedan SC Reserves - 2-ой Гол
31'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
43'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
45+3'
Угловой
Mohammedan SC Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
54'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
58'
Угловой
Mohammedan SC Reserves - Угловой
58'
Киддерпоре СК - 3-ий Гол
65'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
68'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
71'
Угловой
Mohammedan SC Reserves - Угловой
76'
Угловой
Mohammedan SC Reserves - Угловой
82'
Угловой
Mohammedan SC Reserves - Угловой
83'
Mohammedan SC Reserves - 4-ый Гол
87'
Киддерпоре СК - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
Mohammedan SC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 0,1

Превью матча Киддерпоре СК — Mohammedan SC Reserves

Статистика матча

Атаки
111
134
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
