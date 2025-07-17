17.07.2025
Смотреть онлайн Rainbow AC - Calcutta Police Club 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Rainbow AC — Calcutta Police Club . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Rainbow AC
Завершен
3 : 0
17 июля 2025
4'
43'
76'
Текстовая трансляция
4'
Rainbow AC - 1-ый Гол
43'
Rainbow AC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
64'
Calcutta Police Club - Угловой
68'
Rainbow AC - Угловой
76'
Rainbow AC - 3-ий Гол
90+4'
Rainbow AC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Rainbow AC — Calcutta Police Club
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
112
159
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
4
