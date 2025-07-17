Фрибет 15000₽
17.07.2025

Смотреть онлайн Rainbow AC - Calcutta Police Club 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Rainbow ACCalcutta Police Club . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Rainbow AC
4'
43'
76'
Завершен
3 : 0
17 июля 2025
Calcutta Police Club
Rainbow AC icon
4'
Rainbow AC icon
43'
Счет после первого тайма 2:0
Rainbow AC icon
76'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
4'
Rainbow AC - 1-ый Гол
43'
Rainbow AC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
64'
Угловой
Calcutta Police Club - Угловой
68'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
76'
Rainbow AC - 3-ий Гол
90+4'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Rainbow AC — Calcutta Police Club

Статистика матча

Владение мячом
Rainbow AC Rainbow AC
46%
Calcutta Police Club Calcutta Police Club
54%
Атаки
112
159
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
