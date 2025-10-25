Смотреть онлайн Сярка Тарнобжег - Сталь Красник 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Сярка Тарнобжег — Сталь Красник, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala OSiR.
Превью матча Сярка Тарнобжег — Сталь Красник
Команда Сярка Тарнобжег в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-15. Команда Сталь Красник, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Сярка Тарнобжег в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сталь Красник забивает 2, пропускает 1.