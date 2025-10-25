Смотреть онлайн Лехия Зелёна-Гура - Полония Ниса 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Лехия Зелёна-Гура — Полония Ниса, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion MOSiR.
Превью матча Лехия Зелёна-Гура — Полония Ниса
Команда Лехия Зелёна-Гура в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-5. Команда Полония Ниса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Лехия Зелёна-Гура в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Полония Ниса забивает 2, пропускает 1.