Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Лехия Зелёна-Гура - Полония Ниса 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши - Лига III: Лехия Зелёна-ГураПолония Ниса, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion MOSiR.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion MOSiR
Чемпионат Польши - Лига III
Лехия Зелёна-Гура
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Полония Ниса
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Лехия Зелёна-Гура — Полония Ниса

Команда Лехия Зелёна-Гура в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-5. Команда Полония Ниса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Лехия Зелёна-Гура в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Полония Ниса забивает 2, пропускает 1.

Игры 14 тур
26.10.2025
Брон Рандом
3:2
Забковия Забки
Завершен
26.10.2025
Гурник Польковице
1:0
Пниовик Павловице Сласки
Завершен
26.10.2025
Картузия Картузы
3:2
КТС-К Люзино
Завершен
26.10.2025
Лех ІІ
2:1
Тлуховиа
Завершен
26.10.2025
Widzew Lodz II
3:0
Белхатув
Завершен
25.10.2025
Подласие БП
2:0
Sparta Kazimierza Wielka
Завершен
25.10.2025
Лехия Зелёна-Гура
1:1
Полония Ниса
Завершен
25.10.2025
Карконоше Еленя-Гура
4:1
Slowianin Woliborz
Завершен
25.10.2025
Вигри
4:1
Олимпия
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
SINNERS SINNERS
20 Ноября
21:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
Милан Милан
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
20 Ноября
22:30
Таппара Таппара
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
20 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA