Превью матча Лехия Зелёна-Гура — Полония Ниса

Команда Лехия Зелёна-Гура в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-5. Команда Полония Ниса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Лехия Зелёна-Гура в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Полония Ниса забивает 2, пропускает 1.