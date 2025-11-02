Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Керсияка - Генчлик Спор 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 3.Lig Group 4: КерсиякаГенчлик Спор, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Измир Ататюрк.

МСК, 9 тур, Стадион: Измир Ататюрк
Türkiye 3.Lig Group 4
Керсияка
87'
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
Генчлик Спор
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Керсияка icon
87'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Usakspor - Угловой
45+1'
Угловой
Керсияка - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Керсияка - Угловой
53'
Угловой
Керсияка - Угловой
87'
Керсияка - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Керсияка — Генчлик Спор

Команда Керсияка в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-7. Команда Генчлик Спор, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-5. Команда Керсияка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Генчлик Спор забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Керсияка Керсияка
62%
Генчлик Спор Генчлик Спор
38%
Атаки
87
81
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
5
0
Игры 9 тур
02.11.2025
Керсияка
1:0
Генчлик Спор
Завершен
01.11.2025
Tire 2021 FK
1:1
Айваликгюджю Беледиеспор
Завершен
01.11.2025
Soke 1970 SK
2:3
Denizli Idman Yurdu
Завершен
01.11.2025
Баликешиспор
3:0
Nazillispor
Завершен
01.11.2025
Eskisehir Anadolu SF
1:1
Afyonspor
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA