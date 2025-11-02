Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 3.Lig Group 4 : Керсияка — Генчлик Спор , 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Измир Ататюрк .

Превью матча Керсияка — Генчлик Спор

Команда Керсияка в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-7. Команда Генчлик Спор, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-5. Команда Керсияка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Генчлик Спор забивает 1, пропускает 1.