Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III : Вигри — Олимпия , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Miejski w Suwalkach .

Превью матча Вигри — Олимпия

Команда Вигри в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-12. Команда Олимпия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-17. Команда Вигри в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Олимпия забивает 2, пропускает 2.