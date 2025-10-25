Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III : ВДА Свеце — Завиша , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча ВДА Свеце — Завиша

Команда ВДА Свеце в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-24. Команда Завиша, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 25-7. Команда ВДА Свеце в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Завиша забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Завиша, в том матче победу одержали хозяева.