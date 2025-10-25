Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ВДА Свеце - Завиша 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши - Лига III: ВДА СвецеЗавиша, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Чемпионат Польши - Лига III
ВДА Свеце
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Завиша
Превью матча ВДА Свеце — Завиша

Команда ВДА Свеце в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-24. Команда Завиша, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 25-7. Команда ВДА Свеце в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Завиша забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Завиша, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ВДА Свеце
ВДА Свеце
Завиша
ВДА Свеце
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.06.2025
Завиша
Завиша
2:0
ВДА Свеце
ВДА Свеце
Обзор
Игры 14 тур
26.10.2025
Брон Рандом
3:2
Забковия Забки
Завершен
26.10.2025
Гурник Польковице
1:0
Пниовик Павловице Сласки
Завершен
26.10.2025
Картузия Картузы
3:2
КТС-К Люзино
Завершен
26.10.2025
Лех ІІ
2:1
Тлуховиа
Завершен
26.10.2025
Widzew Lodz II
3:0
Белхатув
Завершен
25.10.2025
Подласие БП
2:0
Sparta Kazimierza Wielka
Завершен
25.10.2025
Лехия Зелёна-Гура
1:1
Полония Ниса
Завершен
25.10.2025
Карконоше Еленя-Гура
4:1
Slowianin Woliborz
Завершен
25.10.2025
Вигри
4:1
Олимпия
Завершен
25.10.2025
Краковия Краков II
0:1
Wisla Krakow II
Завершен
25.10.2025
Блекитни Старгард
1:1
Pogon Nowe Skalmierzyce
Завершен
25.10.2025
Виктория Вжесня
3:1
Уния Сважендз
Завершен
25.10.2025
Сярка Тарнобжег
1:0
Сталь Красник
Завершен
25.10.2025
ВДА Свеце
0:1
Завиша
Завершен
25.10.2025
Флота Свиноуйсьце
0:1
Wybrzeze Rewalskie Rewal
Завершен
25.10.2025
Ломза
3:0
Мажовечки
Завершен
25.10.2025
Чарни П
2:0
Sokol Kolbuszowa Dolna
Завершен
25.10.2025
Авиа Свидник
1:1
Star Starachowice
Завершен
25.10.2025
Pogon Sokol Lubaczow
3:1
Swidniczanka Swidnik
Завершен
25.10.2025
Znicz Biala Piska
1:0
КС Василькув
Завершен
25.10.2025
Naprzod Jedrzejow
1:2
Висляне Яськовице
Завершен
25.10.2025
Элана Т
1:2
Погоня Щецин II
Завершен
25.10.2025
Варта Горжув
3:2
Stal Jasien
Завершен
25.10.2025
КС Липно Стеншев
2:0
Kluczevia Stargard
Завершен
25.10.2025
Sparta Katowice
2:1
ЛЗС Старовице-Дольне
Завершен
25.10.2025
Ягеллония Белосток II
3:2
Млава
Завершен
24.10.2025
Томашув-Мазовецкий
1:2
CK Troszyn
Завершен
24.10.2025
Вислока Дембица
2:3
Корона Кельце II
Завершен
24.10.2025
Polonia Sroda Wlkp
2:6
Notec Czarnkow
Завершен
24.10.2025
ГКС Викелец
0:2
Л. II Варшава
Завершен
24.10.2025
Carina Gubin
1:0
Заглембе Любин II
Завершен
24.10.2025
Медзь Легница-2
2:1
Гурник Забже II
Завершен
24.10.2025
ЛКС Гочалковице Здруй
2:1
ФК Ключборк
Завершен
