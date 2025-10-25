Смотреть онлайн Ордуспор 1967 - Зонгулдакспор 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 3.Lig Group 3: Ордуспор 1967 — Зонгулдакспор, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе 19 Сентября.
Превью матча Ордуспор 1967 — Зонгулдакспор
Команда Ордуспор 1967 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-9. Команда Зонгулдакспор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-7. Команда Ордуспор 1967 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Зонгулдакспор забивает 1, пропускает 1.