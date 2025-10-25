Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Ордуспор 1967 - Зонгулдакспор 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 3.Lig Group 3: Ордуспор 1967Зонгулдакспор, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе 19 Сентября.

МСК, 8 тур, Стадион: 19 Сентября
Türkiye 3.Lig Group 3
Ордуспор 1967
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Зонгулдакспор
30'
39'
86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Зонгулдакспор icon
30'
Зонгулдакспор icon
39'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,5
Зонгулдакспор icon
86'
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,5
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Ордуспор 1967 - Угловой
21'
Угловой
Зонгулдакспор - Угловой
30'
Угловой
Ордуспор 1967 - Угловой
30'
Зонгулдакспор - 1-ый Гол
39'
Зонгулдакспор - 2-ой Гол
44'
Угловой
Ордуспор 1967 - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,5
61'
Угловой
Ордуспор 1967 - Угловой
86'
Зонгулдакспор - 3-ий Гол
89'
Угловой
Ордуспор 1967 - Угловой
90+4'
Угловой
Зонгулдакспор - Угловой
90+5'
Угловой
Зонгулдакспор - Угловой
90+5'
Угловой
Зонгулдакспор - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,5

Превью матча Ордуспор 1967 — Зонгулдакспор

Команда Ордуспор 1967 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-9. Команда Зонгулдакспор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-7. Команда Ордуспор 1967 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Зонгулдакспор забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Ордуспор 1967 Ордуспор 1967
55%
Зонгулдакспор Зонгулдакспор
45%
Атаки
86
60
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
3
8
Игры 8 тур
26.10.2025
Karadeniz Eregli
4:0
Tokat Belediye Plevnespor
Завершен
26.10.2025
Bulancakspor
3:1
Karabuk Idmanyurdu Spor
Завершен
26.10.2025
Yozgat Bozokspor
3:0
Пазарспор
Завершен
26.10.2025
Cayelispor
1:1
Amasyaspor FK
Завершен
26.10.2025
Sebat Genclikspor
2:0
Дюзджеспор
Завершен
25.10.2025
Ордуспор 1967
0:3
Зонгулдакспор
Завершен
25.10.2025
Хопаспор
0:3
Ордуспор
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
SINNERS SINNERS
20 Ноября
21:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
Милан Милан
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
20 Ноября
22:30
Таппара Таппара
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
20 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA