16.07.2025

Смотреть онлайн Kansas City Current Women - Коринтианс Паулиста (жен) 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s Friendly: Kansas City Current WomenКоринтианс Паулиста (жен) . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени .

МСК
Women’s Friendly
Kansas City Current Women
3'
23'
Завершен
2 : 1
16 июля 2025
Коринтианс Паулиста (жен)
25'
Kansas City Current Women icon
3'
Kansas City Current Women icon
23'
Corinthians Women icon
25'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Kansas City Current Women - 1-ый Гол
23'
Kansas City Current Women - 2-ой Гол
25'
Corinthians Women - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
59'
Угловой
Corinthians Women - Угловой
60'
Угловой
Corinthians Women - Угловой
61'
Угловой
Corinthians Women - Угловой
64'
Угловой
Corinthians Women - Угловой
65'
Угловой
Corinthians Women - Угловой
90+2'
Угловой
Corinthians Women - Угловой
90+5'
Угловой
Kansas City Current Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Kansas City Current Women — Коринтианс Паулиста (жен)

Команда Kansas City Current Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команда Коринтианс Паулиста (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Kansas City Current Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Коринтианс Паулиста (жен) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
50
74
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
