Смотреть онлайн Kansas City Current Women - Коринтианс Паулиста (жен) 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s Friendly: Kansas City Current Women — Коринтианс Паулиста (жен) . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени .
Превью матча Kansas City Current Women — Коринтианс Паулиста (жен)
Команда Kansas City Current Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команда Коринтианс Паулиста (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Kansas City Current Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Коринтианс Паулиста (жен) забивает 0, пропускает 0.