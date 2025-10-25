Превью матча Флота Свиноуйсьце — Wybrzeze Rewalskie Rewal

Команда Флота Свиноуйсьце в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда Wybrzeze Rewalskie Rewal, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-17. Команда Флота Свиноуйсьце в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Wybrzeze Rewalskie Rewal забивает 1, пропускает 2.