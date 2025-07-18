Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.07.2025

Смотреть онлайн Аделаида Сити - Резерв - Женщины - Вест Аделаида - Резерв - Женщины 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Аделаида Сити - Резерв - ЖенщиныВест Аделаида - Резерв - Женщины . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .

МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Аделаида Сити - Резерв - Женщины
28'
Завершен
1 : 5
18 июля 2025
Вест Аделаида - Резерв - Женщины
7'
35'
45+1'
52'
63'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
West Adelaide Women Reserves icon
7'
Adelaide City Women Reserves icon
28'
West Adelaide Women Reserves icon
35'
West Adelaide Women Reserves icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:3
West Adelaide Women Reserves icon
52'
West Adelaide Women Reserves icon
63'
Матч закончился со счётом 1:5
Текстовая трансляция
7'
West Adelaide Women Reserves - 1-ый Гол
11'
Угловой
West Adelaide Women Reserves - Угловой
28'
Adelaide City Women Reserves - 2-ой Гол
35'
West Adelaide Women Reserves - 3-ий Гол
44'
Угловой
West Adelaide Women Reserves - Угловой
45+1'
West Adelaide Women Reserves - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3
46'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
52'
West Adelaide Women Reserves - 5-ый Гол
59'
Угловой
West Adelaide Women Reserves - Угловой
63'
West Adelaide Women Reserves - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5

Превью матча Аделаида Сити - Резерв - Женщины — Вест Аделаида - Резерв - Женщины

Статистика матча

Атаки
28
50
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
0
6
Удары в створ ворот
1
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
ХК Сочи ХК Сочи
16 Января
19:30
ПСЖ ПСЖ
Лилль Лилль
16 Января
23:00
Пиза Пиза
Аталанта Аталанта
16 Января
22:45
Монако Монако
Лорьян Лорьян
16 Января
21:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
СКА-Нева СКА-Нева
16 Января
19:00
Эспаньол Эспаньол
Хирона Хирона
16 Января
23:00
Юкурит Юкурит
Сайпа Сайпа
16 Января
19:30
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
КооКоо КооКоо
16 Января
19:30
Пеликанс Пеликанс
КалПа КалПа
16 Января
19:30
Норильск Норильск
Дизель Пенза Дизель Пенза
16 Января
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA