18.07.2025
Смотреть онлайн Аделаида Сити - Резерв - Женщины - Вест Аделаида - Резерв - Женщины 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Аделаида Сити - Резерв - Женщины — Вест Аделаида - Резерв - Женщины . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Завершен
1 : 5
18 июля 2025
Вест Аделаида - Резерв - Женщины
7'
35'
45+1'
52'
63'
Счет после первого тайма 1:3
Матч закончился со счётом 1:5
Текстовая трансляция
7'
West Adelaide Women Reserves - 1-ый Гол
11'
West Adelaide Women Reserves - Угловой
28'
Adelaide City Women Reserves - 2-ой Гол
35'
West Adelaide Women Reserves - 3-ий Гол
44'
West Adelaide Women Reserves - Угловой
45+1'
West Adelaide Women Reserves - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3
46'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
52'
West Adelaide Women Reserves - 5-ый Гол
59'
West Adelaide Women Reserves - Угловой
63'
West Adelaide Women Reserves - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5
Превью матча Аделаида Сити - Резерв - Женщины — Вест Аделаида - Резерв - Женщины
Статистика матча
Атаки
28
50
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
0
6
Удары в створ ворот
1
8
Комментарии к матчу