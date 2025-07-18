Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Университет Аделаида - Резерв - Женщины - Flinders United Reserves Women 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Университет Аделаида - Резерв - ЖенщиныFlinders United Reserves Women . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .

МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Университет Аделаида - Резерв - Женщины
34'
36'
60'
86'
Завершен
4 : 3
18 июля 2025
Flinders United Reserves Women
57'
71'
81'
Смотреть онлайн
Adelaide University Women Reserves icon
34'
Adelaide University Women Reserves icon
36'
Счет после первого тайма 2:0
Flinders United Women Reserves icon
57'
Adelaide University Women Reserves icon
60'
Flinders United Women Reserves icon
71'
Flinders United Women Reserves icon
81'
Adelaide University Women Reserves icon
86'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
11'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
13'
Угловой
Adelaide University Women Reserves - Угловой
14'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
15'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
17'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
28'
Угловой
Adelaide University Women Reserves - Угловой
34'
Adelaide University Women Reserves - 1-ый Гол
36'
Adelaide University Women Reserves - 2-ой Гол
45'
Угловой
Adelaide University Women Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
49'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
53'
Угловой
Adelaide University Women Reserves - Угловой
57'
Flinders United Women Reserves - 3-ий Гол
60'
Adelaide University Women Reserves - 4-ый Гол
62'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
70'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
71'
Flinders United Women Reserves - 5-ый Гол
73'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
74'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
75'
Угловой
Adelaide University Women Reserves - Угловой
81'
Flinders United Women Reserves - 6-ый Гол
86'
Adelaide University Women Reserves - 7-ый Гол
88'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
90'
Угловой
Flinders United Women Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3

Превью матча Университет Аделаида - Резерв - Женщины — Flinders United Reserves Women

Статистика матча

Атаки
44
50
Угловые
5
12
Удары мимо ворот
3
13
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу
