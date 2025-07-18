18.07.2025
МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Университет Аделаида - Резерв - Женщины
34'
36'
60'
86'
Завершен
4 : 3
18 июля 2025
Flinders United Reserves Women
57'
71'
81'
Текстовая трансляция
2'
Flinders United Women Reserves - Угловой
11'
Flinders United Women Reserves - Угловой
13'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
14'
Flinders United Women Reserves - Угловой
15'
Flinders United Women Reserves - Угловой
17'
Flinders United Women Reserves - Угловой
28'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
34'
Adelaide University Women Reserves - 1-ый Гол
36'
Adelaide University Women Reserves - 2-ой Гол
45'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
49'
Flinders United Women Reserves - Угловой
53'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
57'
Flinders United Women Reserves - 3-ий Гол
60'
Adelaide University Women Reserves - 4-ый Гол
62'
Flinders United Women Reserves - Угловой
70'
Flinders United Women Reserves - Угловой
71'
Flinders United Women Reserves - 5-ый Гол
73'
Flinders United Women Reserves - Угловой
74'
Flinders United Women Reserves - Угловой
75'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
81'
Flinders United Women Reserves - 6-ый Гол
86'
Adelaide University Women Reserves - 7-ый Гол
88'
Flinders United Women Reserves - Угловой
90'
Flinders United Women Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3
Статистика матча
Атаки
44
50
Угловые
5
12
Удары мимо ворот
3
13
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу