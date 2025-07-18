Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Брансвик Ювентус - Уиттлиси Юнайтед 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. Victoria Premier League 2: Брансвик ЮвентусУиттлиси Юнайтед . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Брансвик Ювентус
9'
Завершен
1 : 2
18 июля 2025
Уиттлиси Юнайтед
23'
37'
Смотреть онлайн
Брансвик Ювентус icon
9'
Уиттлиси Юнайтед icon
23'
Уиттлиси Юнайтед icon
37'
Текстовая трансляция
9'
Брансвик Ювентус - 1-ый Гол
16'
Угловой
Брансвик Ювентус - Угловой
23'
Уиттлиси Юнайтед - 2-ой Гол
37'
Уиттлиси Юнайтед - 3-ий Гол
39'
Угловой
Брансвик Ювентус - Угловой
40'
Угловой
Брансвик Ювентус - Угловой
48'
Угловой
Брансвик Ювентус - Угловой
52'
Угловой
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
53'
Угловой
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
54'
Угловой
Брансвик Ювентус - Угловой
60'
Угловой
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
61'
Угловой
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
71'
Угловой
Брансвик Ювентус - Угловой
90'
Угловой
Брансвик Ювентус - Угловой
90'
Угловой
Брансвик Ювентус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1

Превью матча Брансвик Ювентус — Уиттлиси Юнайтед

Статистика матча

Атаки
121
94
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
