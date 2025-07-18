18.07.2025
Смотреть онлайн Брансвик Ювентус - Уиттлиси Юнайтед 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Брансвик Ювентус — Уиттлиси Юнайтед . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
Австралия. Victoria Premier League 2
18 июля 2025
Счет после первого тайма 1:2 : 3,1
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1
Текстовая трансляция
9'
Брансвик Ювентус - 1-ый Гол
16'
Брансвик Ювентус - Угловой
23'
Уиттлиси Юнайтед - 2-ой Гол
37'
Уиттлиси Юнайтед - 3-ий Гол
39'
Брансвик Ювентус - Угловой
40'
Брансвик Ювентус - Угловой
48'
Брансвик Ювентус - Угловой
52'
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
53'
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
54'
Брансвик Ювентус - Угловой
60'
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
61'
Уиттлиси Юнайтед - Угловой
71'
Брансвик Ювентус - Угловой
90'
Брансвик Ювентус - Угловой
90'
Брансвик Ювентус - Угловой
Превью матча Брансвик Ювентус — Уиттлиси Юнайтед
Статистика матча
Атаки
121
94
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
8
3
