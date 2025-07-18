18.07.2025
Смотреть онлайн Бокс Хилл Юнайтед - Эссендон Роялс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Бокс Хилл Юнайтед — Эссендон Роялс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Завершен
0 : 4
18 июля 2025
Эссендон Роялс
20'
32'
44'
75'
Эссендон Роялс
20'
Эссендон Роялс
32'
Эссендон Роялс
44'
Счет после первого тайма 0:3
Эссендон Роялс
75'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
7'
Бокс Хилл Юнайтед - Угловой
20'
Эссендон Роялс - 1-ый Гол
32'
Эссендон Роялс - Угловой
32'
Эссендон Роялс - 2-ой Гол
40'
Бокс Хилл Юнайтед - Угловой
43'
Бокс Хилл Юнайтед - Угловой
44'
Эссендон Роялс - 3-ий Гол
45+2'
Эссендон Роялс - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
75'
Эссендон Роялс - 4-ый Гол
90'
Бокс Хилл Юнайтед - Угловой
90+1'
Эссендон Роялс - Угловой
90+2'
Эссендон Роялс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4
Превью матча Бокс Хилл Юнайтед — Эссендон Роялс
Статистика матча
Атаки
84
94
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
6
15
Комментарии к матчу