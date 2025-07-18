Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Паско Вейл - Альтона Сити 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. Victoria Premier League 2: Паско ВейлАльтона Сити . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Паско Вейл
3'
17'
Завершен
2 : 0
18 июля 2025
Альтона Сити
Смотреть онлайн
Паско Вейл icon
3'
Паско Вейл icon
17'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,4
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,4
Текстовая трансляция
3'
Паско Вейл - 1-ый Гол
17'
Паско Вейл - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Паско Вейл - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,4
52'
Угловой
Паско Вейл - Угловой
54'
Угловой
Альтона Сити - Угловой
62'
Угловой
Паско Вейл - Угловой
73'
Угловой
Альтона Сити - Угловой
90+6'
Угловой
Альтона Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,4

Превью матча Паско Вейл — Альтона Сити

Статистика матча

Атаки
59
90
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
2
8
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA