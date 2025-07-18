18.07.2025
Смотреть онлайн Паско Вейл - Альтона Сити 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Паско Вейл — Альтона Сити . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Паско Вейл
3'
17'
Завершен
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
3'
Паско Вейл - 1-ый Гол
17'
Паско Вейл - 2-ой Гол
45+2'
Паско Вейл - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,4
52'
Паско Вейл - Угловой
54'
Альтона Сити - Угловой
62'
Паско Вейл - Угловой
73'
Альтона Сити - Угловой
90+6'
Альтона Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,4
Статистика матча
Атаки
59
90
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
2
8
