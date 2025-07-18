18.07.2025
Смотреть онлайн Нунавадинг - Эльтхам Редбаккс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Нунавадинг — Эльтхам Редбаккс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Нунавадинг
57'
Завершен
1 : 2
18 июля 2025
Эльтхам Редбаккс
5'
65'
Счет после первого тайма 0:1
Нунавадинг
57'
Эльтхам Редбаккс
65'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
5'
Эльтхам Редбаккс - 1-ый Гол
7'
Нунавадинг - Угловой
33'
Нунавадинг - Угловой
41'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
57'
Нунавадинг - 2-ой Гол
65'
Эльтхам Редбаккс - 3-ий Гол
83'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
85'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
90+2'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Нунавадинг — Эльтхам Редбаккс
Статистика матча
Атаки
104
61
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу