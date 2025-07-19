19.07.2025
Смотреть онлайн Сокол - Элана Т 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Сокол — Элана Т . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
20'
Сокол - Угловой
21'
Сокол - Угловой
31'
Элана Т - Угловой
44'
Элана Т - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,3
52'
Сокол - Угловой
53'
Элана Т - Угловой
66'
Сокол - Угловой
80'
Сокол - Угловой
81'
Сокол - Угловой
84'
Сокол - Угловой
84'
Сокол - Угловой
87'
Сокол - Угловой
90'
Элана Т - Угловой
90'
Элана Т - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Сокол — Элана Т
Статистика матча
Атаки
79
80
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу