Смотреть онлайн Сьенсиано - Лос Чанкас 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Сьенсиано — Лос Чанкас, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега. Судить этот матч будет Julio Cesar Quiroz.
Превью матча Сьенсиано — Лос Чанкас
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Julio Cesar Quiroz (Перу).
За последние 11 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 36% (4 из 11 матчей) Julio Cesar Quiroz назначал пенальти