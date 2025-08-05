Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Сьенсиано - Лос Чанкас 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: СьенсианоЛос Чанкас, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега. Судить этот матч будет Julio Cesar Quiroz.

МСК, 4 тур, Стадион: Инца Гарсиласо де ла Вега
Peru Liga 1
Сьенсиано
Алехандро Хоберг 24'
Arly Benites 88'
Карлос Гарсес 90+2'
Завершен
3 : 0
05 августа 2025
Лос Чанкас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Алехандро Хоберг icon
24'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Luis Benites icon
88'
Карлос Гарсес icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,2
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
22'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
24'
Алехандро Хоберг - 1-ый Гол
27'
Угловой
CD Los Chankas - Угловой
42'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
45+1'
Угловой
CD Los Chankas - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
58'
Угловой
CD Los Chankas - Угловой
65'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
88'
Luis Benites - 2-ой Гол
90+2'
Карлос Гарсес - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,2

Превью матча Сьенсиано — Лос Чанкас

Сьенсиано Сьенсиано
8
Уругвай
Agustin Gonzalez
70
Колумбия
Jimmy Valoyes
13
Перу
Алехандро Хоберг
29
Уругвай
Ignacio Barrios
14
Перу
Тинео Клаудио Торрехон
18
Yimy Manuel Gamero Lopez
30
Перу
Луис Бету да Силва
22
Колумбия
Christian Neira Herrera
4
Уругвай
Maximiliano Amondarain
2
Парагвай
Данило Ортиз
21
Эквадор
Карлос Гарсес
Тренер
Аргентина
Carlos Desio
Лос Чанкас Лос Чанкас
27
Pablo Bueno
31
Перу
Ayrthon Quintana
2
Аргентина
Hector Gonzalez
7
Перу
Хосе Мансанеда
8
Перу
Adrian Paolo Quiroz Figueroa
33
Уругвай
Carlos Daniel Pimienta Cotto
1
Перу
Hairo Jose Camacho
4
Перу
Ederson Mogollon
18
Перу
Oshiro Takeuchi
6
Перу
Jordan Guivin
23
Аргентина
Santiago Gonzalez
Тренер
Walter Paolella

Статистика матча

Владение мячом
Сьенсиано Сьенсиано
56%
Лос Чанкас Лос Чанкас
44%
Атаки
77
63
Угловые
4
3
Фолы
16
16
Удары (всего)
18
8
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
13
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Julio Cesar Quiroz (Перу).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 36% (4 из 11 матчей) Julio Cesar Quiroz назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
Спартак Спартак
2 Февраля
19:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Нефтехимик Нефтехимик
2 Февраля
17:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
2 Февраля
18:30
Удинезе Удинезе
Рома Рома
2 Февраля
22:45
Майорка Майорка
Севилья Севилья
2 Февраля
23:00
ХК Ростов ХК Ростов
Звезда Москва Звезда Москва
2 Февраля
19:00
Сандерленд Сандерленд
Бернли Бернли
2 Февраля
23:00
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
2 Февраля
19:00
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
Динамо Санкт-Петербург U20 Динамо Санкт-Петербург U20
2 Февраля
19:00
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
2 Февраля
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA