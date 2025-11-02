Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ДПММ - Негери-Сембилан 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МалайзияЧемпионат Малайзии по футболу. Суперлига: ДПММНегери-Сембилан, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Hassanal Bolkiah National Stadium.

МСК, 9 тур, Стадион: Hassanal Bolkiah National Stadium
Чемпионат Малайзии по футболу. Суперлига
ДПММ
62'
81'
Отменен
2 : 2
02 ноября 2025
Негери-Сембилан
54'
65'
Счет после первого тайма 0:0
Негери-Сембилан icon
54'
DPMM FC icon
62'
Негери-Сембилан icon
65'
DPMM FC icon
81'
Текстовая трансляция
14'
Угловой
DPMM FC - Угловой
18'
Угловой
DPMM FC - Угловой
25'
Угловой
DPMM FC - Угловой
28'
Угловой
DPMM FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Негери-Сембилан - 1-ый Гол
62'
DPMM FC - 2-ой Гол
64'
Угловой
Негери-Сембилан - Угловой
65'
Негери-Сембилан - 3-ий Гол
81'
DPMM FC - 4-ый Гол

Превью матча ДПММ — Негери-Сембилан

Команда ДПММ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-37. Команда Негери-Сембилан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-11. Команда ДПММ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 4. Негери-Сембилан забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
ДПММ ДПММ
45%
Негери-Сембилан Негери-Сембилан
55%
Атаки
79
88
Угловые
4
1
Фолы
13
10
Удары (всего)
13
7
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
5
9
Игры 9 тур
02.11.2025
ДПММ
2:2
Негери-Сембилан
Отменен
01.11.2025
ПДРМ
0:5
Кучинг ФА
Завершен
01.11.2025
Куала-Лумпур
2:1
Kelantan Darul Naim
Завершен
01.11.2025
Сабах
1:2
Селангор
Завершен
31.10.2025
Тренгану
0:5
Джохор Дарул Такзим
Завершен
Комментарии к матчу
