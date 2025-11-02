Превью матча ДПММ — Негери-Сембилан

Команда ДПММ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-37. Команда Негери-Сембилан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-11. Команда ДПММ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 4. Негери-Сембилан забивает 2, пропускает 1.