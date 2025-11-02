Смотреть онлайн ДПММ - Негери-Сембилан 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малайзия — Чемпионат Малайзии по футболу. Суперлига: ДПММ — Негери-Сембилан, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Hassanal Bolkiah National Stadium.
Превью матча ДПММ — Негери-Сембилан
Команда ДПММ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-37. Команда Негери-Сембилан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-11. Команда ДПММ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 4. Негери-Сембилан забивает 2, пропускает 1.