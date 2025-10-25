Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Негери-Сембилан - ПДРМ 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МалайзияЧемпионат Малайзии по футболу. Суперлига: Негери-СембиланПДРМ, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadium Tuanku Abdul Rahman.

МСК, 8 тур, Стадион: Stadium Tuanku Abdul Rahman
Чемпионат Малайзии по футболу. Суперлига
Негери-Сембилан
52'
58'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
ПДРМ
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Негери-Сембилан icon
52'
Негери-Сембилан icon
58'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Негери-Сембилан - Угловой
12'
Угловой
ПДРМ - Угловой
13'
Угловой
ПДРМ - Угловой
16'
Угловой
ПДРМ - Угловой
22'
Угловой
ПДРМ - Угловой
22'
Угловой
ПДРМ - Угловой
27'
Угловой
Негери-Сембилан - Угловой
39'
Угловой
ПДРМ - Угловой
45+3'
Угловой
ПДРМ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Негери-Сембилан - 1-ый Гол
58'
Негери-Сембилан - 2-ой Гол
60'
Угловой
Негери-Сембилан - Угловой
64'
Угловой
ПДРМ - Угловой

Превью матча Негери-Сембилан — ПДРМ

Команда Негери-Сембилан в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда ПДРМ, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-15. Команда Негери-Сембилан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ПДРМ забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды ПДРМ, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Негери-Сембилан
Негери-Сембилан
ПДРМ
Негери-Сембилан
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.09.2025
ПДРМ
ПДРМ
1:0
Негери-Сембилан
Негери-Сембилан
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Негери-Сембилан Негери-Сембилан
54%
ПДРМ ПДРМ
46%
Атаки
66
49
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
6
1
Игры 8 тур
26.10.2025
Имигресен
2:2
Сабах
Завершен
25.10.2025
Негери-Сембилан
2:0
ПДРМ
Завершен
25.10.2025
Джохор Дарул Такзим
10:0
ДПММ
Завершен
25.10.2025
Кучинг ФА
1:1
Пулау Пинанг
Завершен
24.10.2025
Kelantan Darul Naim
2:1
Melaka FC
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA