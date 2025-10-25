Превью матча Негери-Сембилан — ПДРМ

Команда Негери-Сембилан в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда ПДРМ, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-15. Команда Негери-Сембилан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ПДРМ забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды ПДРМ, в том матче победу одержали хозяева.