17.07.2025

Смотреть онлайн ФК Александрия - Младость ДГ 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ФК АлександрияМладость ДГ . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
ФК Александрия
27'
Завершен
1 : 2
17 июля 2025
Младость ДГ
9'
75'
Смотреть онлайн
Младость ДГ icon
9'
ФК Александрия icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Младость ДГ icon
75'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
9'
Младость ДГ - 1-ый Гол
11'
Угловой
ФК Александрия - Угловой
27'
Угловой
ФК Александрия - Угловой
27'
ФК Александрия - 2-ой Гол
37'
Угловой
Младость ДГ - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Младость ДГ - Угловой
52'
Угловой
Младость ДГ - Угловой
64'
Угловой
Младость ДГ - Угловой
75'
Младость ДГ - 3-ий Гол
80'
Угловой
Младость ДГ - Угловой
83'
Угловой
ФК Александрия - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча ФК Александрия — Младость ДГ

Статистика матча

Владение мячом
ФК Александрия ФК Александрия
62%
Младость ДГ Младость ДГ
38%
Атаки
91
82
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
