17.07.2025
Смотреть онлайн ФК Александрия - Младость ДГ 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: ФК Александрия — Младость ДГ . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
ФК Александрия
1 : 2
17 июля 2025
Младость ДГ
Младость ДГ
ФК Александрия
Счет после первого тайма 1:1
Младость ДГ
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
9'
Младость ДГ - 1-ый Гол
11'
ФК Александрия - Угловой
27'
ФК Александрия - Угловой
27'
ФК Александрия - 2-ой Гол
37'
Младость ДГ - Угловой
50'
Младость ДГ - Угловой
52'
Младость ДГ - Угловой
64'
Младость ДГ - Угловой
75'
Младость ДГ - 3-ий Гол
80'
Младость ДГ - Угловой
83'
ФК Александрия - Угловой
Превью матча ФК Александрия — Младость ДГ
Статистика матча
Владение мячом
62%
38%
Атаки
91
82
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
3
3
