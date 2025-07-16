Фрибет 15000₽
16.07.2025

Смотреть онлайн Полесье - Академия Пушкаша 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ПолесьеАкадемия Пушкаша . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.

МСК, Стадион: Tsentralnyi Stadion
Европа - Товарищеские матчи
Полесье
54'
Завершен
1 : 1
16 июля 2025
Академия Пушкаша
21'
Смотреть онлайн
Академия Пушкаша icon
21'
Счет после первого тайма 0:1
Полесье icon
54'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Полесье - Угловой
16'
Угловой
Полесье - Угловой
21'
Академия Пушкаша - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
50'
Угловой
Академия Пушкаша - Угловой
52'
Угловой
Академия Пушкаша - Угловой
54'
Полесье - 2-ой Гол
63'
Угловой
Академия Пушкаша - Угловой
63'
Угловой
Академия Пушкаша - Угловой
71'
Угловой
Полесье - Угловой
76'
Угловой
Полесье - Угловой
77'
Угловой
Полесье - Угловой
85'
Угловой
Академия Пушкаша - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Полесье — Академия Пушкаша

Статистика матча

Атаки
74
67
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
1
3
